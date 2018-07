Amy Shark: „Love Monsters“

Anzeige

Die Gratwanderung zwischen Folk und Pop ist überzeugend. Amy Shark, immerhin schon 32 Jahre alt, legt mit „Love Monsters“ tatsächlich ihr Debüt vor – allerdings hatte die Single des langsam dahinstampfenden „Adore“ zuvor in ihrer Heimat Australien bereits dreimal Platin erreicht. Shark macht erst seit 2014 Musik. Auf YouTube fing sie an, 2016 gewann sie den Popsong des Jahres in Queensland, ging auf Tour – und landete bei einem Label von Sony. Ihr Album ist gut geschrieben, gesungen, bietet Abwechslung und changiert zwischen modernen Elektroklängen und auf akustischen Gitarren basierendem Folkpop. Die meisten Melodien sind sehr eingängig und mit tanzbaren Beats unterlegt. „Love Monsters“ hat alles, ja, auch die Glätte, um erfolgreich zu sein. (Sony)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)