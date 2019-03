Andrew Bird: „My Finest Work Yet“

Nicht weniger als 14 Studio-Alben hat der US-amerikanische Multi-Instrumentalist und Allround-Künster Andrew Bird bereits in seiner Discographie stehen, doch der selbstironisch anmutende Titel von Album Nummer 15 dürfte gar nicht so weit neben der Wahrheit liegen. Bird ist ein absolut rundes Meisterwerk gelungen, das tief im Indie-Folk-Rock der 70er Jahre gründet, dabei aber zugleich völlig zeitlos ist. Was der Mann aus Chicago mit Violine, Gitarre, Glockenspiel, Samplern und einem munteren Pfeifen schafft, ist gleichermaßen melodisch, elegant und intim. Seine Band begleitet ihn dabei kongenial mit allem, was klingt. Dass dieses Album praktisch live und in einem Rutsch aufgenommen wurde, macht diese Scheibe umso runder.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

