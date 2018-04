Auf dem Weg zum Erneuerer

Anzeige

Nach Sizarr war der Herxheimer Sänger Max Gruber alias Drangsal 2016 der zweite Name aus dem einstigen Pop-Nichts rund um Landau, der plötzlich frischen Wind in die deutsche Indie-Szene brachte – und mit Sturmböen. Denn nicht nur live ist der Pfälzer ein Temperamentsorkan. Die extrem hohen Erwartungen nach dem von Kritikern und Fans gefeierten Debütalbum „Harieschaim“ bläst der 24-Jährige mit dem Nachfolger auch regelrecht um. Nicht nur, weil sich auf „Zores“ zwölf Nummern finden, die entweder fast schon unverschämt eingängig sind oder wie das Schlussstück „ACME“ wunderbaren Krach im Stil des frühen Postpunk zelebrieren.

Die größte Überraschung dabei: Zehn der zwölf Songs haben deutsche Texte. Und die heben sich meilenweit ab vom im Radio grassierenden Mainstream-Einerlei der Deutsch-Pop-Sensibelchen. Wenn Drangsal 30 Jahre früher geboren worden wäre, hätte die Neue Deutsche Welle in ihm wohl einen ihrer Superstars. Denn seine Vokabeln, Sprachbilder, Refrains und Textbrüche atmen dieselbe Frische, die Anfang der 80er die deutsche Musik beseelt von Punk-Aufbruchstimmung und New-Wave-Ästhetik revolutionierten.

Aus diesen Quellen speist sich auch der Sound, den wiederum Popakademiker Markus Ganter (Sizarr, Casper, Tocotronic) dieses Mal in Zusammenarbeit mit Die-Nerven-Frontmann Max Rieger verantwortet. Das kann nach den Ärzten klingen, rhythmisch aber vor allem nach The Cure. Oder den Sisters Of Mercy. Und sogar wie Iggy Pops Stooges, denen der monströs dröhnende Bass in der verspielten „I Wanna Be Your Dog“-Replik „Und Du? Vol. II“ bekannt vorkommen dürfte. Jedenfalls sind immer wieder spannende musikalische Stolpersteine eingebaut, die verhindern dürften, dass die hitverdächtigsten Nummern im Formatradio totgedudelt werden. Am wichtigsten ist aber die weltoffene, zeitlos urbane Grundstimmung der Songs. Die zeigen wieder einmal: Erneuerung (die nicht erst seit dem Echo-Skandal im deutschen Pop nottut), ist auch durch Recycling möglich. Zumindest wenn sie so virtuos passiert. (Caroline) jpk