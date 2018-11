Barbra Streisand: "Walls"

Dass Barbra Streisand die Galionsfigur des linksliberalen Hollywood ist und leidenschaftliche Anhängerin von Hillary Clinton, ist bekannt – jetzt legt sie mit „Walls“ ein sehr persönliches Konzeptalbum hervor, das sich inhaltlich ganz klar gegen das Trump-Establishment richtet und die alten amerikanischen Werte beschwört. Fast schon wütend klagt die 76-Jährige mit „Don’t Lie To Me“ (Lüg mich nicht an) an, denn am Ende werde sich doch die Wahrheit durchsetzen („The Rain Will Fall“). Bei aller Wut über Trumps plumpen Nationalismus will Streisand statt Mauern Brücken bauen. Es überwiegen die ruhigen, orchestralen Klänge in ihren Cover-Versionen. Wundervoll elegisch gerät die Fusion aus John Lennons „Imagine“ und Louis Armstrongs „What A Wonderful World“. (Sony)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)