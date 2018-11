Bei Herbie bleibt alles anders

Über Herbert Grönemeyers neue Platten wird seit gut 30 Jahren oft reflexartig geschrieben, dass sie „nahtlos aneinander anknüpften“ und damit recht ähnlich klängen. Das ist bei genauem Hinhören schon seit 20 Jahren Unsinn. Denn das vom Briten Alex Silva sehr elektronisch, teilweise fast trip-hoppige „Bleibt alles anders“ war bereits 1998 ein geradezu wagemutig innovatives Werk, das im Deutschrock-Universum der Westernhagens, Niedeckens und Lindenbergs vergeblich seinesgleichen sucht. Das 3,6 Millionen Mal verkaufte „Mensch“ setzte da vier Jahre zumindest kommerziell noch einen drauf.

Mal modern, mal reduziert

Grönemeyers 15. Studioalbum „Tumult“ gelingt jetzt sogar eine Quadratur des Kreises: Es knüpft teilweise an die großartigen Sounds von „Bleibt alles anders“ an. Gleichzeitig klingt es über weite Strecken instrumental so reduziert, wie man es sonst nur von einzelnen Nummern, meistens Balladen, kennt. „Taufrisch“ entwickelt so den Charme einer groovenden 80er-Jahre-Deutschrock-Session mit seinen bewährten Mitstreitern aus Mannheim, Heidelberg und Umgebung. Allen voran Keyboarder Alfred Kritzer, der einige traditionsbewusste Sounds einsetzt, Bassist Norbert Hamm, Drummer Armin Rühl oder Gitarrist Stephan Zobeley. Letzterer entwickelt im Zusammenspiel mit Saitenzauberer Jakob Hansonis im musikalischen Antidepressivum qua Verständnis „Warum“ eine anrührende Intimität, wie sie zuletzt bei „Der Weg“ (2002), Grönemeyers Ballade für seine verstorbene Ehefrau „Anna“ (1953-1998), Gänsehautalarm auslöste. Das wird durch wunderbare Chorsätze noch verstärkt. Dass Herbie hier über den eigenen Tod singt, ist kein Anlass zur Sorge: Songs wie „Sekundenglück“ oder „Mein Lebensstrahlen“ machen unmissverständlich klar, dass hier ein glücklicher Mann mit sich und seinen Lieben im Reinen ist.

Das und seine überdurchschnittliche Lebensklugheit lassen Grönemeyer an allen Fronten den richtigen Ton treffen – auch an der gegen Rechts. Meist subtil, immer wohltuend unaufgeregt und ohne hyperventilierende Empörung demonstriert er in Liedern wie dem teilweise türkisch gesungenen Hit „Doppelherz“, „Bist du da“, „Leichtsinn und Liebe“, „Verwandt“, „Mut“, „Wartezimmer der Welt“, „Und immer“ und „Fall der Fälle“ humanistische Haltung. Mit starken Situationsbeschreibungen wie: „ Es wird laut gedacht / Alles ist erlaubt / Es lallt und hallt von überall / jeder Geisteskrampf wird ganz einfach mal gesagt.“ Die enorme Resonanz auf „Tumult“ bestätigt ihn. Der Titel der Platte erinnert nicht umsonst an das 1993 veröffentlichte Album „Chaos“, das mit Liedern wie „Die Härte“ auf die rechtsextremen Ausschreitungen à la Rostock-Lichtenhagen 1992 reagierte.

Sprachbilder in alter Frische

Das klingt fast alles vor allem auf Vinyl exzellent, weil der 62-Jährige gesanglich gut aufgelegt und experimentierfreudig ist – und ihm gleichzeitig in Serie und alter Frische typische Grönemeyer-Bilder gelingen, die das ganz genaue Hinhören lohnenswert machen. Einzige kleine Mankos: Einige computergenerierte Schlagzeugeffekte und mancher Chor irritieren im Vinyl-Einsatz mehr, als sie nützen. Dass die Texte auf den Innenhüllen der knallgelb aufgemachten Doppel-LP (mit Download-Code) nicht immer dem gesungenen Wort (und den Regeln der Orthografie) entsprechen, ist etwas ärgerlich. Aber angesichts des stärksten Grönemeyer-Albums seit „Mensch“ nur eine Petitesse. (Grönland/Universal) jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018