Bei weitem nicht alles „Golden“

Fast 30 Jahre nach ihrem millionenfach verkauften Erstling bringt der einstige Pop-Superstar Kylie Minogue sein 14. Album heraus. Der Titel „Golden“ sollte die Erwartungen nicht zu hoch treiben. Tatsächlich ist unter den zwölf neuen Songs bei weitem nicht alles Gold, was glänzen soll. Immerhin: Die 49-Jährige hat an allen Songs mitgeschrieben, tritt als Produzentin auf und nahm das Werk verblüffenderweise im US-Country-Mekka Nashville auf. Was man der klanglichen und rhythmischen Grundierung vieler Songs auch anhört.

Das erreicht als Gesamtwerk trotz der Hilfe von britischen Star-Schreibern wie Steve McEwan (Keith Urban, Kenny Chesney) oder Amy Wadge (Ed Sheeran) leider nie die Qualität, mit der Minogue 2012 mit ihrer im Beatles-Studio entstandenen Retrospektive „The Abbey Road Sessions“ überrascht hatte.

Harte Kontraste

Denn die harten stilistischen Kontraste sind schwer zu verkraften: Wenn das Team um Minogue im Balladenfach oder flotten Strophen à la „Dancing“ die im Prinzip gut gebauten Country-Pop-Songs technisch nicht überfrachtet, funktioniert das ja. Aber das Hitpotenzial etwa vom flotten und eingängigen „Stop Me From Falling“ oder dem Titelsong verpufft, sobald die Sound-Bearbeitungssoftware im Overkill-Modus drüber gegangen ist. Das können nur echte Fans ertragen. Und selbst die werden Kylies Stimme dabei nicht sofort wiedererkennen. (BMG) jpk