Bereit für das große Erbe Roger Ciceros

Dass Sasha gut beraten gewesen wäre, wie Sarah Connor direkt nach der ersten „Sing meinen Song“-Staffel 2014 von Englischen zur „Muttersprache“ zu wechseln, ist klar. Denn aus der inzwischen bis zum Überdruss angewachsenen Zahl von (handwerklich wenig angreifbaren) Deutschpop-Poeten noch herauszustechen, ist auch für einen Topsänger nicht leicht. Aber so ein radikaler Kurswechsel lässt sich natürlich nicht programmieren, wie der 46-jährige im „Köpfe“-Interview auf Seite 6 plausibel macht.

Immerhin dauert es auf „Schlüsselkind“ eine ganze Weile, bis der Westfale das erste Mitsing-„Aahaahaahaa“ bemüht. Die oft autobiografisch wirkenden Texte („Der Junge“, „Weiße Weste“, „Zwei Herzen“, „Gorilla“) lassen ihn authentisch erscheinen, auch wenn einzelne sprachverspielte Lieder („Polaroid“, „Immer wie immer“) genau so gut auf Platten im Spektrum von Annett Louisan bis Max Giesinger vorstellbar wären. Kein großes Wunder, denn für diese Klientel arbeit Sashas altgedienter Produzent und Co-Schreiber Ali Zuckowski nun mal auch.

Was positiv auffällt, ist eine relativ große stilistische Bandbreite zwischen angerocktem Motown-Soul, Popballaden, Funk- und minimal jazzigen Einlagen. Das dürfte bei Bläsern und Chören rhythmisch gern organischer klingen, aber Sashas Groove-Faktor in druckvollen Songs wie „Genug ist genug“, „Bauch voller Lieder“ oder „Nichtgeschwindigkeit“ ist ein Alleinstellungsmerkmal. Zumindest im Vergleich zur Mark-Forster-Klon-Armee. Zusammen mit dem Image als liebenswerter Schwerenöter könnte sich so für Sasha eine neue Perspektive eröffnen: Die Lücke zu schließen, die Roger Cicero hinterlassen hat. (Polydor) jpk