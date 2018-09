Beyond The Black: „Heart Of The Hurricane“

2014 versprach die Symphonic-Metal-Band Beyond The Black (BTB) eine Mannheimer Erfolgsgeschichte zu werden. Der exzellenten Sängerin Jennifer Haben (23) wurden vier Popakademie-Virtuosen und der Heidelberger Metal-Grunzer Christopher Hummels zur Seite gestellt. Das führte mit zwei Alben in die Charts, ging aber 2016 unter großem Stillschweigen auseinander. Mit fünf neuen Musikern hat es der dritte BTB-Longplayer der Saarländerin mit noch etwas kommerziellerem Sound auf Platz fünf geschafft. Manche Songstrukturen könnte auch Helene Fischer in ihren härteren Programmteilen gebrauchen – so simpel ist die Rhythmik mitunter. Aber: Das hat, auch live, enormes Verkaufspotenzial – We-Love-Music-Labelkollegen wie Santiano oder Adoro lassen grüßen. (We Love Music)

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)