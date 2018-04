Blackberry Smoke:„Find A Light“

Anzeige

Das US-Quintett Blackberry Smoke dürfte nicht allen Musik-Fans ein Begriff sein, doch dass sich die Alben der Southern-Country-Rocker auch in Deutschland immer wieder locker unter den Top 50 der Charts platzieren, zeigt, dass dieses Genre auch hierzulande durchaus seine Freunde hat. Und die werden mit „Find A Light“ sicher nicht enttäuscht, wobei zarter besaitete Gemüter vorgewarnt werden sollten. Die klassischen Country-Elemente sowie die Balladen weichen an manchen Ecken für eine ordentliche Portion Hardrock wie schon der Opener „Flesh And Bone“ deutlich macht. Nun werden Blackberry Smoke deshalb sicher keine Metal-Band mehr, aber die feine Neujustierung des Sounds ist auf keinen Fall zu überhören. (Warner) th

Unsere Note: 3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)