Boy George: "Life"

In den 80er-Jahren beherrschte der Paradiesvogel mit „Do You Really Wanna Hurt Me“ und „Karma Chameleon“ die New Wave-dominierten Charts. Jetzt hat er seinen Culture Club reanimiert und ein Album produziert, das die keines wegs gradlinige Entwicklung vom New-Romantic-Hippie-Boy zum gereiften Soul-Man deutlich durchblicken lässt. Mit deutlich tieferer Stimme als früher und warmem, wenngleich dick aufgetragenem Timbre legt der 57-Jährige seine Seele in die Songs und lässt in den Texten die Erfahrung eines abenteuerlichen Lebens durchscheinen. Musikalisch mischt Boy George den Soul mit Reggae („Let Somebody Love You“), Rock („More Tha Silence“) und schönen Pop-Balladen („Life“). Erstaunlicherweise ergibt sich am Ende ein stimmiges Bild aus dieser Mixtur. (BMG)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)