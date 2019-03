Brenner: "Brenner"

Deutschrock hat einen neuen Namen: Brenner. Unglaublich, mit welch unverschämt eingängigen Songs sich die fünf gestandenen Musiker aus Gifhorn und Berlin in den Gehörgängen festsetzen. Mit sägenden Gitarrenriffs und lässigen Southern-Rock-Einschlägen machen sie ihrem Namen alle Ehre und bringen die Luft buchstäblich zum Brennen. „Die Jungs sind in der Stadt“ und „Vergiss niemals, wo du herkommst“ bestechen durch ihre Mitgröl-Refrains. „Richtung Alaska“ lässt echtes Biker-Feeling aufkommen, „Das Leben passiert“ romantische Lagerfeuer-Stimmung. Für eine ordentliche Abmischung drehte Vincent Song (Die Toten Hosen, Broilers, In Extremo) im Studio an den Reglern. Das klingt durchweg nach gut gemachtem Gute-Laune-Rock – wenn auch an mancher Stelle etwas zu glatt gebügelt.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)