Chefket:„Alles Liebe“

35 Jahre Lebenserfahrung müssen einfach raus – vor allem als Musiker und erst recht als Rapper. Als Sohn türkischer Einwanderer von Heidenheim nach Berlin umgezogen, kann Chefket eine Sache verdammt gut: das Schildern von Erlebtem und von Zuständen. Chefket zählt nicht erst seit gestern zu den bewegendsten Hip-Hop-Geschichtenerzählern des Landes. Was bei ihm locker klingt, ist eine charmant verpackte Kritik an der Gesellschaft. Oder eine Beschreibung von Schicksalsschlägen, die Chefket melodisch und mit Herz – sowie einer vollen Breitseite Inhalt – in die Ohrmuscheln presst. Schlimm, dass er auch noch meint, singen zu müssen – wie beispielsweise auf „Alles klar“. Noch schlimmer, dass das auch noch passt. (Vertigo) obit

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)