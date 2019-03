Connnexión Cubana: "La Maravilla"

Wer ein wenig den Duft Havannas schnuppern will, braucht nur diese Platte zu hören. Der Titel bezieht sich auf „La Maravilla“, ein Wohnhaus im Herzen der Altstadt, in dem schon einiges an hochkarätiger kubanischer Musik erklungen sein muss – immerhin lebte dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Komponistin und Sängerin Maria Teresa Vera. Vor ihr und anderen musikalischen Größen ziehen Conexión Cubana mit ihrem Album den Hut. Die kubanische Seele besteht aus sinnlichen Rhythmen und purer Lebensfreude, der Formation gelingt es auf „La Maravilla“ aber nicht nur, diesen Geist einzufangen, sie veredeln den traditionellen Son Cubano auch mit viel melodischer Fantasie und Ideenreichtum. Das macht Lust auf Sommernächte und auf Durchtanzen.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)