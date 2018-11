Danach klingt das Meisterwerk anders

Jetzt geht es ans Eingemachte: Schienen die letzten Folgen von Bob Dylans wunderbarer Archivauswertung „The Bootleg Series“ dazu gedacht, chronisch unterschätzte Alben zu rehabilitieren, blickt Folge 14 nun auf ein unbestrittenes Meisterwerk des Literaturnobelpreisträgers: „Blood On The Tracks“ (1975).

„More Blood, More Tracks“ erscheint in drei Varianten: Einer exzeptionell gut gepressten, 200 Gramm schweren Doppel-LP, die klingt, als stünde der Meister mitten im Raum. Sie enthält (wie auch die Einzel-CD) jeweils eine alternative Version der zehn Originalsongs (leider in abgeänderter Reihenfolge) und des erst 1985 auf „Biograph“ veröffentlichten „Up To Me“. Das Booklet verzichtet auf Songtexte, bietet dafür aber einen – sehr euphorischen – Essay von Songwriter Jeff Slate. Alle Aufnahmen stammen aus dem September 1974, als ein hochmotivierter Dylan im New Yorker Studio A in einem wahren Kreativrausch in vier Tagen das Songwriting auf eine neue, abstraktere Ebene hob. Und gleichzeitig mit Produzent Phil Ramone zurückkehrte zu seinen Wurzeln als Songwriter mit Gitarre und Harmonika Anfang der 60er. Den aufs Wesentlichste reduzierten Sound ließ Dylan sich merkwürdigerweise schlecht reden und hängte Ende Dezember zwei Studiotage mit opulenterem Ansatz in Minneapolis an.

Während das Originalalbum zur Hälfte aus dem nachgelegten Material besteht, darunter „Tangled Up In Blue“, fokussieren die sechs CDs der Deluxe Edition auf Dylans ursprüngliche Idee: den Sound von New York. Stolze 82 Aufnahmen (plus die fünf remasterten Albumtracks aus Minneapolis), ein Buch voller Fotos und Blicke auf die handschriftlichen Songtexte sowie fast schon wissenschaftliche Anmerkungen zu den Aufnahmen machen das Konvolut zu einer Fundgrube für Dylanologen. Auch wenn sich nicht alle der bis zu zwölf Versionen dramatisch unterscheiden, hört man diesen Meilenstein danach anders. (Sony/Legacy) jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018