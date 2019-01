De Staat: "Bubble Gum"

Ein bisschen The Prodigy, ein bisschen Franz Ferdinand. Ein bisschen Daft Punk – und auch ein bisschen Red Hot Chili Peppers. Von allem etwas aber nichts in Fülle. Allein die Masse an Vergleichsmöglichkeiten, die De Staat mit „Bubble Gum“ bieten, zeigt: Das Album hat seinen rechten Weg noch nicht gefunden. Oder eher die fünfköpfige Band. Auch wenn die niederländischen Alternative-Künstler bereits seit 2006 zusammen rocken – es wirkt, als wären sie noch auf der Suche nach ihrem persönlichen Klang. Da treffen Breakbeats auf Electro-Rock und 80er Synthie-Sounds auf Gitarren-Riffs. Und dann: Ganz plötzlich röhrt britisch klingender Indie-Rock durch die Boxen. Alles interessant, teilweise experimentell – aber leider nicht voll ausgereift. jor

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

