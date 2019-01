Deerhunter: "Why Hasn't Everything Already Disappeared?"

Wie viel Pop darf es denn sein? Bei Kult-Bands wie Deerhunter ist das vor allem unter den eingefleischten Fans nicht weniger als eine Glaubensfrage. Schnell wird der kommerzielle Ausverkauf befürchtet, was vielen gefällt, kann keine echte Kunst sein. Wie gut, dass sich die Band selbst nicht mehr als notwendig mit diesen Kategorien beschäftigt, sondern in erster Linie versucht, einfach gute Musik zu machen. Und das ist den einstigen Ambient-Punkern bei ihrem achten Studio-Album auf ganz außergewöhnliche Weise gelungen – auch wenn diese Scheibe trotz all ihrer melancholischen Weltzweifel die bislang wohl zugänglichste des Quartetts aus Atlanta ist. Oder vielleicht eben gerade darum. th

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)