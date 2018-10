Der Schrecken hält sich in Grenzen

Pop-Weihnachtsplatten sind oft voll mit grauenhaftem Kitsch, wenige Ausnahmen bestätigen diese Regel. Deshalb lassen echte Rock-Ikonen in der Regel die Finger von dem Genre – mit starken Ausnahmen von den Beach Boys oder Fats Domino. „Christmas In The Heart“ (2009) von einer Legende wie Bob Dylan hallt in zarten Kinderseelen bis heute nach wie ein Besuch vom Film-Weihnachtskiller Grinch („Onkel, was macht der böse Mann mit dem schönen Lied?“). Genau so unverhofft (oder besser: unerhofft) kommen jetzt die 14 Aufnahmen auf Eric Claptons „Happy Xmas“ (wobei der Brite 1998 auf der Bill-Clinton-Hommage „A Very Special Christmas Live“ eine zentrale Rolle spielte).

Nun, der Grinch-Faktor hält sich auf ECs 24. Studioalbum in Grenzen: Denn die Blues-Ikone zeigt schon bei seiner Interpretation von „White Christmas“, dass er sich nicht an im kollektiven Hörgedächtnis eingeschliffene Vorlagen wie die Erfolgssingle von Bing Crosby hält. Er verändert Tempo und Taktung radikal, streut von Beginn an großartige Gitarrensounds ein – so entsteht ein ganz neuer Song, dem dann auch allzu himmlische Chöre und Streicher wenig anhaben können. Erstaunlich, dass Clapton und sein langjähriger Produzent Climie Fisher diese kitschgefährdeten Elemente oft extrem künstlich klingen lassen, obwohl sie organisch eingespielt wurden. Aber was wäre Weihnachten ohne Zuckerguss?

Claptons lakonischer Gesangsstil und die durchgängig spannenden, mal lyrischen, mal druckvollen Gitarreneinlagen erden selbst chorüberladene Nummern „Away In A Manger“ oder „Silent Night“ immerhin halbwegs.

Restlos ratlos lassen einen nur die altbackenen 80er-Jahre-Beats im Instrumental „Jingle Bells“ zurück, das Clapton dem verstorbenen Star-DJ Avicii widmet. Dafür zeigen die Versionen von „Merry Xmas Baby“ und „Have Yourself A Merry Little Xmas“ den Superstar fast in bluesiger Normalform. Als nachträgliche Nikolaus-Bescherung soll „Happy Xmas“ am 7. Dezember mit zwei zusätzlichen Titeln noch einmal erscheinen – letztlich doch eine ganz schöne Bescherung. (Polydor) jpk

