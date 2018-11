Die Black Eyed Peas gehen zurück zu den Rap-Wurzeln

Wieder stark am Start: die Black-Eyed-Peas-Rapper Will.i.am und Taboo (v.l., hier beim Super Bowl 2011 in Arlington). © dpa

Nach drei entsetzlich poppigen, aber nicht unerfolgreichen Platten von 2005 bis 2010 ist fast vergessen, was für eine grandiose Hip-Hop-Band die Black Eyed Peas mal waren. Nicht nur wegen Alben wie „Elephunk“ (2003), auch live war das Musikerkollektiv aus Los Angeles eine umwerfende Macht, die 2004 sogar bei Rock am Ring restlos abräumte. Nun, nach acht Jahren Studiopause, dem Ausstieg der glamourösen Co-Frontfrau Fergie und einer überstandenen Krebserkrankung von Rapper Taboo, knüpft ihr siebtes Album „Masters of the Sun, Vol. 1“ wieder an alte Klasse an. Trotz einiger Pop-Hitsamples und -Refrains (u.a. von einer glänzenden Nicole Scherzinger in „Wings“). Beats, Rap-Fluss, Gäste (Slick Rick!) und politische Inhalte von Will.i.am überzeugen fast durchgängig. Willkommen zurück! (Interscope) jpk

