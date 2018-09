Die Fan-Hoffnungen erfüllt

Ein Äffchen sitzt auf einem Boden voller Mondgeröll und starrt in den Himmel, aus dem seitlich ein Modellglobus hereinschwebt. „Zwischen den Welten“ heißt der Titel. Die schwäbischen Weltenwanderer Pur sind wieder da und plädieren mit ihrer neuen CD – so erzählt es Sänger Hartmut Engler in Interviews – für den Perspektivenwechsel. Musikalisch bleiben sie indessen genau diesen schuldig.

Volltönend produziert

Pur klingen immer noch genauso, wie sich der Fan das erhofft hat: Popsongs mit eingängigen Melodie-Linen dominieren die 53 Minuten. Es gibt’s ein paar schöne Balladen, die sich durch hinlänglich bekannte Akkordfolgen schwingen, aber volltönend produziert sind und in schönen Synthi-Sounds samt Gitarrensoli schwelgen. Der Eröffnungssong „Beinah“ gibt schon gut die Richtung vor.

Bei den Texten bemüht Engler das große Gefühl von Liebeslied bis Liebesleid, besingt die Midlife-Crisis des Mittfünfzigers. Zuweilen singt er witzige Zeilen, zuweilen Banalitäten, manchmal gerät ein Text auch knapp daneben („meine Rettung aus dem Sentimental“). Aber da hat die deutsche Popszene weitaus Schlimmeres zu bieten.

Und dann gibt es da noch solche Perlen wie „Affen im Kopf“ oder „Freund und Bruder“, mit dem die Band die fiese Krebserkrankung ihres Kumpels und Keyboarders Ingo Reidl thematisiert – ein anrührender Song, der die große Stärke der Band zeigt: Sie ist authentisch. Aber leider gibt es da auch Granaten wie die grässliche pseudomoderne Autotune-Nummer „Planet der Affen“. Insgesamt sind Pur sich treu geblieben. Ecken und Kanten? Fehlanzeige! Muss ja auch nicht sein. (Universal) bjz

Unsere Note: MUNTERMACHER ★ ★ ★ ★

