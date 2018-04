Dirty Dabbes:„Putzintensiv“

Anzeige

Hessenrock-Nostalgiker verehren nicht nur die Rodgau Monotones, sie erinnern sich auch noch an ihr anarchisches Gegenstück Flatsch! Ziemlich pünktlich zum 30. Jahrestag ihrer Auflösung macht deren im Comedy-Duo Badesalz erfolgreicher Frontmann Gerd Knebel mal wieder einen Versuch in Sachen Musik: Zusammen mit dem Darmstädter Rapper Mädness bildet er das Duo Dirty Dabbes. Ihr Debütalbum „Putzintensiv“ klingt zwar nicht gerade dabbisch, aber doch etwas aus der Zeit gefallen. Ihr grundständiger Teutonenfunkrock ist jedenfalls kein sonderlich entwicklungsfähiger Crossover-Ansatz mehr. Leider zünden auch die kurz angebundenen Gags in den Texten nur selten wie einst im Mai 1985. Ach, waren das Zeiten mit Flatsch! (Indigo) jpk

Unsere Note: 2 Sterne von 6 Sternen (Mächtig mies)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)