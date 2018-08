Doro: „Forever Warriors / Forever United“

Anzeige

Die Königin des Schwermetals ruft und ihr Gefolge eilt herbei. Gerade hat Doro Pesch noch die Herzen der „Metalheads“ in Wacken erobert, dann wurde die Düsseldorferin in die „Hall of Fame“ des Genres aufgenommen. Als erste Frau überhaupt! Und nun kommt noch das Doppelalbum „Forever Warriors / Forever United“ auf den Markt. Doro ist und bleibt omnipräsent. 25 neue Titel ballert die 54-Jährige ihren Fans um die Ohren. Absoluter Höhepunkt das Duett mit Vorzeige-Wikinger Johan Hegg von den schwedischen Brutalo-Metalern Amon Amarth. Doro verschießt ihr Pulver damit frühzeitig. Zwar ist mit „All For Metal“ eine Feier-Hymne dabei, welche die Untertanen verzücken wird. Der Rest klingt eher nach solider Regentschaft. (Nuclear Blast)

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)