Ein „Monument“ der Einfalt

In Deutschland werden nur Ed Sheerans Songs noch häufiger gestreamt. Trotz aller Umsatzmillionen bildet sich der Rapper Kollegah aber vermutlich noch mehr darauf ein, gemeinsam mit Duettpartner Farid Bang und zwei menschenverachtenden Zeilen über Auschwitzinsassen den Musikpreis Echo an die Wand gefahren zu haben. Durch den Druck vor und danach habe er sich wie der „Staatsfeind Nummer eins“ gefühlt, wie es auf seinem siebten Soloalbum „Monument“ heißt.

Im endlich mal wieder energetisch gerappten „Realtalk“ gibt er politisch Kontra Richtung Medien und Politik, speziell an Heiko Maas: „Gruß an den Außenminister und jeden Nachrichtenverlag / Was kümmert’s den Löwen, was da blökend von euch Schafen einer sagt? / Mir sind Religion und Farbe scheißegal / Ich war in Auschwitz und pisse auf das Grab von jedem Nazi-General.“ Und liefert eine simple, aber wohl nicht ganz falsche Einordnung für die Orientierungslosigkeit seiner Hörergeneration: „Doch dass man hier kein’n Nationalstolz haben darf / Führt dazu, dass Kids heut Zusammenhalt fehlt wegen dem, was war vor siebzig Jahr’n.“ Nicht. ohne sich erneut Antisemitismusvorwürfen auszusetzen: „Macht man sich dann noch für den Gazastreifen stark / Gilt das als größere Skandal-Verbrechenstat als das Bin-Laden-Attentat.“ Aber das ist zumindest keine Provokation aus dem Kindergarten für bildungsferne, pubertierende Unmenschen.

„Ich bin die leitende Figur“

Der zum Islam konvertierte und Verschwörungstheorien nicht abgeneigte Düsseldorfer rappt auch vorwurfsvolle Sätze Richtung Gesellschaft. So etwas wie „Ich mach den Job, den deine Eltern nicht machen“ oder „Fick den Staat, ich bin hier die leitende Figur“ aus „Dear Lord“ werfen die bedenkenswerte Frage auf, warum letztlich einfältige, abgegriffene Spielereien mit Gangster-Boss-Klischees und Tabus Kollegah die Deutungshoheit über viele Schulhöfe ermöglicht. Zumal er zuletzt so gelangweilt wie langweilig klang.

„Monument“, sein vermutlich letztes Album vor einer selbstverordneten Musik-Auszeit, erinnert zumindest mitunter daran, warum der Gelegenheits-Jura-Student mal als einer der raffiniertesten Straßenrapper der Republik galt. Die bis zu 43 Songs wirken insgesamt frischer als zuletzt, Raps und Beats entwickeln deutlich mehr Druck. Musikalisch deutet sich so etwas wie Vielfältigkeit an, Kollegah hat teilweise den Humor wiederentdeckt und lässt phasenweise den Menschen Felix Blume hinter der Zuhälter-Boss-Kunstfigur durchscheinen. Aber natürlich verzichtet er trotz dieser Anflüge von Reife nicht auf frauenverachtende, gewaltverherrlichende Passagen. Noch verheerender ist aber das zutiefst negative, von Misstrauen zerfressene Menschenbild, das der selbst ernannte Weltverbesserer in „Cohiba Symphony“ ohne jedes Augenzwinkern oder Rollenspielerei propagiert. (Alpha Music Empire/Warner) jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018