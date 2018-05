Anzeige

Trompete, IPod, Pilotenhelm, Zigaretten, ein Sextant und ein Spielzeugauto auf Ost-Schreibtisch vor japanisch anmutender Blumentapete: Für das Titelmotiv von Paul Kalkbrenners achtem Album „Parts Of Life“ hat dessen Onkel Paul Eisel buchstäblich Teile des Lebens als Stillleben gestaltet. Und der bodenständige Techno-Star aus Berlin hat wieder Musik für alle Lebenslagen des hart arbeitenden Normalbürgers mit Electro-Affinität produziert.

Kein „Jestrüpp“ mehr

Dabei wurden die putzig berlinernden Titel von einst eliminiert. Statt „Böxing leise“, „Jestrüpp“ oder „Schmökelung“ heißt ein Paul-Kalkbrenner-Track heutzutage Teil eins bis fünfzehn, nur auf Englisch. Und spannenderweise geht es mit „Part Eleven“ los, gefolgt von „Part Three“ und „Part Fourteen“ – bis das zunächst relativ vertrackte, dann hymnisch rockende „Part Eight“ das Werk nach 57 Minuten ausklingen lässt. Der beachtlichen Abwechslung auf „Parts Of Life“ (mit Gesangsfetzen, Bläsern und verschiedensten Tempi) hört man an, dass sich Kalkbrenner durch die „Back To The Future“-Mixtapes über die Beschäftigung mit den eigenen musikalischen Wurzeln zurück in die Zukunft katapultiert hat.

Und die dürfte kommerziell weiterhin rosig aussehen, denn dem 40-Jährigen gelingt wieder Musik für die Massen. Und die können das alles auch noch in jeder Lebenslage hören: Es gibt genug entspannende Minimal- und Trance-Inseln, um das Album leise und dezent im Hintergrund laufen lassen zu können. Einzelne ziemlich unbehauene Oldschoool-Techno-Beats („Part Four“) oder wuchtig knarzende Rhythmen wie in „Part Two“ könnten aber im Extremfall auch zum Tanzen führen.