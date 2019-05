Emil Bulls:„Kill Your Demons“

Ihren eigentümlichen Mix aus Metalcore mit catchy Pop-Refrains gießen die Münchner Recken von Emil Bulls auch auf ihrem aktuellen Album in die bewährten Schablonen. Gleich der Opener „Kill Your Demons“ prescht munter drauf los, „The Ninth Wave“ bricht mit kraftvoll-düsterem Gitarren-Schlagzeug-Stakkato in bester Slipknot-Manier wuchtig aus den Boxen. Doch schon beim apocalyptischen „Black

...