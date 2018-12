Eric Clapton: "Happy Xmas Deluxe"

Schon Mitte Oktober hat Sir Eric Clapton seine Fans mit der Weihnachtsplatte „Happy Xmas“ überrascht. Als verspätetes Nikolausgeschenk reicht er jetzt eine Deluxe-Ausgabe mit zwei zusätzlichen Titeln nach. Nun, „A Little Bit Of Xmas Love“ und „You Always Hurt The One You Love“ verändern den Charakter der Platte nicht entscheidend, verschaffen aber den hörenswerten unter den nun 16 Nummern ein deutliches Übergewicht. Denn trotz der oft allzu glatten Produktion von Climie Fisher schafft es die Bluesrocklegende mit brillanten Gitarreneinfällen und neuen Arrangements selbst Klassikern wie Bing Crosbys „White Christmas“ neue Facetten zu verleihen. Nur das altväterliche Disco-Instrumental „Jingle Bells“ im Gedenken an Star-DJ Avicii (1989-2018) ist ein Totalausfall. (Polydor)

