Eros Ramazzotti: "Vita Ce N'é"

Italiens Schmusepop-Barde hat sich eine neue Blondine an die Seite geholt: Helene Fischer bildet auf„Vita Ce N‘é“ („Es gibt Leben“) den Chor bei „Per Il Resto Tutto Bene“. Dieses Duett gehört aber eher zu den durchschnittlichen Nummern unter den 14 neuen Songs. Da gefällt das innige „Vale Per Sempre“, das Eros Ramazzotti mit der Kanadierin Alessia Cara singt, viel besser. Noch gelungener: das Roadtripp-Duett mit dem Spanier Luis Fonsi („Per Le Strade una Canzone“). Der Titelsong „Vita Ce N’é“ ist eine gut gemachte, etwas schwermütige Ballade. Der Meister beherrscht eben sein Fach und mischt leichtere und melancholische Melodien aufs Beste. Und – wie bei „Dall’Altra Parte Dell’Infinito“ – kommt er ohnehin am besten an, wenn er pur zu hören ist, nur von einem Hauch Piano begleitet.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)