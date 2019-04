Ewigkeit und Erinnerung

Bensheim.Zwei große Namen geben sich im Musiktheater Rex in Bensheim die Ehre, wenn auch zwei ganz unterschiedliche. Am Donnerstag, 18. April, feiern Truck Stop auf ihrer Tour „Ein Stückchen Ewigkeit“, und am Samstag, 20. April, sind Clem Clempson, Mark Clarke und Ralph Salmins als JCM (Jon/Clem/Mark) auf ihrer „In Memory Of Jon Hiseman“-Tour zu hören.

Erstaunlich unverbraucht klingen Truck Stop auf ihrem frisch erschienenen Album „Ein Stückchen Ewigkeit“ – und singen zu Country-Sounds auf Deutsch von der Liebe und anderen alltäglichen Turbulenzen. Neben neuen Nummern gibt es auch die alten Hits wie „Ich möcht’ so gern Dave Dudley hör’n“, „Der wilde, wilde Westen“ und „Take It Easy, altes Haus“ zu hören.

Zunächst waren es drei Colosseum-Mitglieder, die nach dem Aus der Erfolgsband gemeinsame Wege als Power-Trio gingen – doch Gitarrist Clempson und Sänger Clarke verloren im Juni 2018 ihren Schlagzeuger Jon Hiseman. An ihn erinnern sie auf ihrer aktuellen Tour, auf der sie Ralph Salmins – der schon für Paul McCartney, Elton John und Jeff Beck getrommelt hat – begleitet. Er gilt als einer der vielseitigsten Schlagzeuger zwischen Jazz, Rock und Klassik. Im Programm finden sich sowohl Titel des 2018er Album „Heroes“ wie „Four Day Creep“ (Humble Pie) oder „The Inquisition“ (Gary Moore) als auch Colosseum-Klassiker wie „Tomorrow’s Blues“. sdo

