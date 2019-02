Dies ist der Fall, wo ein Mensch seine Schwermut, Melancholie und Seelenbebungen in eine so schöne Klangwelt verpackt, dass es einem so richtig unter die Haut geht. Im Ernst: Ex:Re, das erste Soloprojekt von Daughter-Sängerin Elena Tonra, die alle Songs dieser titellosen Platte schrieb, laviert sich stilistisch irgendwo hindurch zwischen Beth Gibbons, Sophie Hunger und PJ Harvey. Ruhige Atmosphären. Zeit. Zart scheppernde Gitarren. Die sinnliche Stimme Tonras. Entspannte Beats. Alles in Low-Fi-Qualität, bisweilen mit sphärischen Sounds von Cello oder Computer. Kleine Ausflüge in Industrialregionen („Romance“) sind genau so dabei wie solche in den Trip-Hop („Liar“), was an die guten alten Portishead denken lässt. Tonra sind mit Ex:Re intime Seelenbeleuchtungen gelungen. Ja: ziemlich großartig. dms

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

