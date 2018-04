Fantastisch wie lange nicht

Anzeige

Wirklich schlechte Platten haben die Fantastischen Vier nie gemacht – trotz aller Kritik der Heidelberger Rap-Pioniere um Advanced Chemistry zu Beginn der 90er. Doch nach dem Meilenstein „Lauschgift“ (1995) hatten die meisten Studioalben nur noch eine Nummer, die sich auf Dauer im Klassiker-Kanon (und im Live-Programm) der Band hielt. Der Rest war unterhaltsame Spielerei mit den Möglichkeiten des Pop auf stets hohem Niveau. „Captain Fantastic“ ist aber deutlich fantastischer.

Denn für ihr zehntes Werk öffneten sich die Stuttgarter souverän für textliche Einflüsse von außen, saßen zusammen mit Kollegen wie Samy Deluxe, Curse oder Damion Davis. Neben Stammproduzent DJ Thomilla arbeiteten die Hitnapperz und die Electro-Experten von Digitalism mit. Dazu kommen stimmstarke Gäste wie Clueso, Tom Gaebel oder der grandiose Soul-Mann Flo Mega. So gelingen gleich mehrere Spagate: Beats und Electro-Sounds klingen modern und trotzdem so puristisch nach Rap wie lange nicht. Trotzdem bleibt das Typische am Fanta-Sound erhalten – durch ironische Selbstzitate, albern-verspielte Nummern wie „Das ist mein Ding“ oder „Hitisn“ und natürlich Thomas Ds obligatorische „Krieger“-Fortsetzung („Weitermachen“).

Politische Kante

Dass die Vier im Titelsong, „Endzeitstimmung“ oder „Affen mit Waffen“ erstmals seit der – absurderweise immer noch indizierten – sozialkritischen Single „Frohes Fest“ (1992) politisch hart austeilen und Menschlichkeit einfordern, ist das Sahnehäubchen. Und zeigt den Kollegahs dieser Welt: „Hip Hop ist mehr als Pimmel und Image“ („Aller Anfang ist Yeah“). (Columbia) jpk