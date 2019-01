Fast schon ein bisschen Pop

Post-Dubstep, Neo-Soul, Experimental? Die schleppenden Electro-Beats und sphärischen Leiden, mit denen James Blake seit 2011 einen ganz eigenen Sound etablierte, waren bislang drei Alben lang ebenso wenig in Kategorien zu fassen wie der 30-Jährige selbst, der meist als falsettierendes Geistwesen durch Songs waberte. Ganz gemäß dem Titel seines vierten Streichs „Assume Form“ nimmt Blake 2019 nun aber tatsächlich Form an, tritt in den Vordergrund – und öffnet sich sogar dem Pop.

Der Umzug ins sonnige Los Angeles, wo der Brite als Produzent gefeiert wird, und die vielseitig thematisierte Liebe zu seiner Flamme Jameela Jamil dürften dabei keine unerhebliche Rolle in Blakes Wendung zu mehr Farbe und Lebensfreude gespielt haben, die durchaus überrascht. So ist der Blake des Jahres 2019 auch nicht mehr weit von Drake entfernt („Mile High“) und lädt sich mit der spanischen Avantgarde-Sängerin Rosalia („Barefoot In The Park“), den Rappern Travis Scott, André 3000 sowie Produzenten-Kollege Metro Boomin’ für zwölf Tracks gleich fünf Gäste ein, deren Spuren nicht zu überhören sind.

Doch auch solo geht der Star des Mannheimer Maifeld Derbys 2016 neue Wege: Die Streicher-Hymne „I’ll Come Too“ versteigt sich sogar in Zuckerwatte-Atmosphären, in denen hinter jeder Ecke Fred Astaire zu warten scheint, um beschwingt dazu zu tanzen. Ob dieser Banalität einer zweisamen Autofahrt durch die Nacht, werden nicht nur die Fans der ersten Stunde die Stirn in tiefe Denker-Falten legen, aber über die gesamte Albumlänge erfindet sich der Sound-Tüftler aus Deptford/London zum Glück nicht völlig neu.

Schillernde Kompositionen

Weiter prägend sind die gebrochenen Beats, die digitalen Spielereien, das perfekte Timing von Effekten mit denen Blake auch seine nun heller schillernden Kompositionen geschickt umspielt – und natürlich der soulige Gesang, ohne den ein Blake-Song undenkbar wäre. Und dass der Mann nach viel Grübeln und Düsternis nun die Sonnenseite entdeckt, sei ihm schlicht gegönnt (Polydor) th

