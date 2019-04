Feinbesaitet

US-Sängerin Joan Wasser ist der Kopf hinter dem Projekt Joan As Police Woman. © dpa

Verwundbarkeit ist Stärke. Zumindest bei Joan As Police Woman. Das illustriert schon das Albumcover: eine in schwarzes Leder gehüllte stolze Joan Wasser, in der Hand einen Strauß Blumen. Als würde sie sich versöhnen wollen. Doch mit dieser Platte rechnet Joan Wasser alias Joan As Police Woman ab. Mit sich, den anderen und dem Leben. Das fünfte Studioalbum „Damned Devotion“, zu Deutsch

...