Bis hin zur Ukulele

Spannender wird es bei einigen älteren Songs, wie dem ein wenig in Vergessenheit geratenen „Like The Angel“ vom Fat-Wreck-Album „Revolutions Per Minute“, das in akustischer Fassung mit Streichern einen wunderschönen Touch bekommt. Auch die dezente Piano-Version von „Voices Off Camera“ (2003) legt die Essenz des Songs frei, der Rise-Against-Hit „Savior“ bleibt eine unwiderstehliche Hymne. Für die Treuesten der Treuen wurde zudem das kultige „Faint Resemblance“ vom 2001er-Debüt neu eingespielt – an eine Ukulele haben sich vorher auch noch nicht so viele Punkbands getraut. (Virgin/Universal)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

