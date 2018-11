Futter nur für Bauch und Beine

Ausgetretene Pfade zu verlassen – das war laut The-Prodigy-Mastermind Liam Hewlitt mit Blick auf den Titel der Anspruch hinter „No Tourists“ – der siebten Studio-Platte des britischen Krawall-Trios. Doch schon nach wenigen Minuten wird klar, dass die Erfinder des elektronischen Breakbeat-Punks auch nach 20 Jahren einfach nicht aus ihrer Haut können. Prodigy-Hasser dürften sich deshalb wieder einmal an eine musikalische Wurzelbehandlung erinnert fühlen, Fans werden dagegen schnell in die entsprechenden Kopfnicker- und Veitstanz-Posen ein- und ausrasten.

Viel basiert dabei auf Selbstzitaten. Hits wie „No Good“, „Outer Space“ oder „Omen“ klingen immer wieder an, „Timebomb Zone“ scheint dabei gleich mehrere typische Prodigy-Themen übereinanderzulegen. Selbst Features wie das von Hardcore-Rapper Ho99o9 oder Barns Courtney durchbrechen zu selten alte Muster, und dass sich die Welt seit Mitte der Neunziger weitergedreht hat, ist mit viel Mühe inhaltlich nur bei „London Champions“ herauszuhören.

Was gibt es also noch Gutes zu sagen über eine Scheibe, die zudem meist auf hochgepitchte Electro-Vocals setzt und eine tragende Rolle von Frontmann Keith Flint nur noch vermuten lässt? Ganz einfach: Diese Platte zielt eben nicht auf den Kopf, sondern ausschließlich auf Bauch und Beine – und das mit der gewohnten Wucht und einer sägeblattartigen Präzision, die auf ihre Weise in einer eigenen Liga spielt. Das kann man hassen oder lieben – dazwischen gibt es bei The Prodigy ohnehin nichts. (Warner) th

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018