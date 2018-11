Ganz private Sehnsüchte eines Stars

Mit 34 Jahren und drei Hitalben in der Diskographie kann man schon mal über „Liebe“ singen. Manche werden sagen, für dieses nicht gerade selten bemühte Thema klinge Mark Forster als Flaggschiff der Deutschpopwelle schon austauschbar genug. Aber bei genauerem Hinhören belehrt der im pfälzischen Winnweiler aufgewachsene Sänger allzu pauschale Kritiker eines Besseren.

Okay, der vorab ausgekoppelte Hit „Einmal“ ist typisches Formatradiofutter und springt den Hörer mit vollem Druck aus den Mitten an. Aber das mit einer Wucht, die nur die größten Nummern der zahlreich gewordenen Poetenkollegen erreichen. Denn nach zwei Platin-Alben in Folge muss der Wahl-Berliner bei der Produktion nicht jeden Cent umdrehen. So fliegt er schon mal nach Uganda, weil er unbedingt mit dem African Children’s Choir singen will. Und landet dabei in Kampala mit den ugandischen Sängern Maro und Maurice Kirya im Studio.

Musikalisches Gespür

Aufgenommen wurde „Liebe“ aber nicht nur in Afrika und Berlin; Arbeitstrips führten das Team Forster um Popakademiker Daniel Nitt als Produzent unter anderem auch nach Florenz, London, Teneriffa und Beverly Hills. Diese Möglichkeiten machen den Sound groß und erstaunlich facettenreich. Das resultiert nicht allein aus den finanziellen Möglichkeiten, sondern liegt vor allem an Forsters ausgeprägtem musikalischen Gespür, das er ja auch als Moderator und Juror in zahlreichen TV-Sendungen („Sing meinen Song“, „The Voice Of Germany“, „The Voice Kids“) demonstriert. Dazu kommen exzellente Musiker wie Alex Grube, ebenfalls Popakademie-Absolvent, dessen Bassläufe auch Puristen aufhorchen lassen.

Was „Liebe“ außer dem von der Deutschpop-Masse abhebt: Viele Texte sind autobiografisch, etwas grüblerisch und so persönlich wie nie. Man erfährt etwas über Jugendlieben, Reiselust, Karriere- und Lebensbilanzen sowie eine offenkundig aktuelle Sehnsucht nach Familienleben. Sehr schön: „Genau wie Du“ über Parallelen zu Forsters Vater. Inzwischen mehr als 400 000 Stammkäufer ermöglichen es dem Pfälzer, so speziell zu texten und nicht nur allgemeine Projektionsflächen für Jedermanns Sehnsucht bieten zu müssen. Denn dank seiner immensen Popularität interessieren sich nun mal massenhaft Menschen für diese Einblicke. (Four Music) jpk

