Garvey und Forster glänzen

Die fünfte Staffel der Vox-TV-Show „Sing meinen Song“ fiel nicht unbedingt durch erschlagende Stimmgewalt auf. Beim dazugehörigen Weihnachtskonzert fällt aber kaum einer der sieben Stars richtig ab. Was sich auch – wieder mal – der Arrangeurskunst des Mannheimers Mathias Grosch und seiner in allen stilistischen Fahrwassern erprobten Band verdankt.

Natürlich gibt es Sänger, die selten bis nie etwas falsch machen: Rea Garvey zum Beispiel. Der Ire verwandelt Lou Reeds „Perfect Day“ in eine perfekt temperierte Liebeserklärung an seine Frau und stemmt auch den Pogues-Klassiker „Fairytale Of New York“, obwohl Duettpartnerin Leslie Clio die dreckigen Passagen nicht so herausschleudern kann wie Cait O’Riordan im Original. Wundersam ist auch immer wieder, wie Moderator Mark Forster Höchstschwierigkeiten meistert: Größere Weihnachtspopnummern als Whams „Last Christmas“ und Bing Crosbys „White Christmas“ gibt es ja nicht. Und der Pfälzer interpretiert sie so nonchalant und reduziert, ohne eine überflüssige Kapriole, dass sie ganz neu Spaß machen. Hörenswert ist das Ganze auch, weil sich unter den 13 Liedern auch fünf „normale“ Songs finden, die nur spirituell in die Jahreszeit passen (Music For Millions) jpk

