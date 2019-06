Gefühlsexplosionen am Limit

„Vincent kriegt kein’n hoch, wenn er an Mädchen denkt / Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt.“ Viel peinlicher fängt kaum eine Deutschpop-platte an. Umso bemerkenswerter, wie Sarah Connor den Song „Vincent“ aus diesem Niveau-Tal herauskatapultiert. Ihr Refrain ist eine extrem emotionale Soul-Breitseite – und so druckvoll, dass die einst einzige deutsche R&B-Diva sich damit fast mit Oldschool-Größen aus den USA messen kann. Das opulente, mit Streichern ausgepolsterte Philly-Soul-Korsett braucht diese Hochenergie-Passage dringend – das merkt man auf der Deluxe-Ausgabe von „Herz Kraft Werke“, bei der Connors Organ die Bonus-Akustikversion von „Vincent“ geradezu zerlegt.

Die Peinlichkeit verfliegt übrigens, weil die Sängerin auf ihrem zweiten deutschsprachigen Album nach „Muttersprache“ an vielen Stellen sehr authentisch und einfühlsam klingt – obwohl die Rolle als Botschafterin aller Facetten des rätselhaften Phänomens Liebe durchaus schon etwas abgenutzt ist. Aber die 38-Jährige nimmt gekonnt die Perspektiven der einfühlsam liebenden Mutter und/oder Partnerin ein – bis hin zur handfesten Eifersucht („Keiner pisst in mein Revier“). Und hebt das Thema sogar unaufdringlich auf eine gesellschaftliche Ebene („Ruiniert“).

Die 15 Songs hat sie in Deutschland und Nashville wiederum mit dem Rosenstolz-Produzenten-Team Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Daniel Faust aufgenommen. Obwohl viele Zutaten des Millionensellers „Muttersprache“ wieder auftauchen, reicht das zehnte Studioalbum nicht an den Vorgänger ran – allein schon, weil der Aha-Effekt „Connor auf Deutsch“ nicht wiederholbar ist. So ist das Album über weite Strecken Deutschpop-Massenware – der besseren Sorte. (Poldor) jpk

Donnerstag, 06.06.2019