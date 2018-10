Viele Alben hat der Chansonnier seit 1975 schon aufgenommen. Doch bei jeder CD scheint er weiter auf der Suche nach der noch passenderen Musik zu sein. Oder nach den noch treffenderen Texten für den jeweils erreichten Lebensabschnitt und den dann automatisch veränderten Perspektiven zurück. Seine Fans nimmt Hoffmann über die Jahrzehnte hinweg mit. Das gilt auch für das gerade erschienene 48. Album „Aquamarin“.

Fasziniert vom Meer

Blassblau bis hellgrün – so sieht ein Aquamarin aus. Seit jeher wird der Kristall mit dem Meer in Verbindung gebracht, das drückt sich schon in seinem Namen aus. Und er gilt als Glücksstein der Seeleute. Die Berliner „Landratte“ Klaus Hoffmann faszinieren Meer, Hafen und Schifffahrt seit Jahrzehnten – das drückt sich ganz besonders aus in seiner deutschen Interpretation der Hafen-Lieder Jacques Brels aus.

Aufgenommen live im Mai 2018, rollt der legitime Botschafter der französischen Chansonkultur einen nicht immer samtweichen Klangteppich aus. Zerrissenheit, Zweifel, Melancholie sprechen aus den immer poetischen und sprachlich faszinierenden Texten. Es sind geschliffene Edelsteine, die wie der Aquamarin zum begehrten Schmuckstück werden.

Er beschreibt sich selbst als „Sehnsuchtssänger“. Treu bleibt Hoffmann auch seinem musikalischen Begleiter, Arrangeur und Musikalischen Leiter Hawo Bleich am Flügel. Micha Brandt spielt die Gitarre, Peter Kaiser den Bass und Stephan Genze das Schlagzeug.

Coversongs findet man nur selten auf den Platten des Berliners. Diesmal hat er einen Titel von Jimmy Webb aufgenommen. „Der Mond ist ein kalter Stein (The Moon Is A Harsh Mistress)“ lässt Gänsehaut entstehen.

Und „Du siehst aus wie Papa“ ist eine ganz außergewöhnlich berührende Hommage an den französischen Großmeister des Chansons, Charles Aznavour. Wer wie Hoffmann seinen eigenen Vater schon (lange) verloren hat, dem wird dieser Titel besonders nahe gehen.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018