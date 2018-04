Glasperlenspiel:„Licht & Schatten“

Anzeige

Drei Jahre Zeit haben sich Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg für ihr viertes Album genommen und knüpfen nach über 200 Shows im Rahmen der „Tag X“-Tour nahtlos an den Mega-Erfolg „Geiles Leben“ an. Die Vorab-Auskopplung „Royal & Kings“ bietet genau den auf Hochglanz polierten Electropop mit unterkühlt-lässiger Attitüde, der das Duo aus Stockach berühmt gemacht hat. Trotz hohem Wiedererkennungsfaktor lässt der abwechslungsreiche Mix aus tanzbaren Elektrobeats, treibenden Club-Vibes, manchmal etwas sperrigen Hip-Hop-Einlagen und eingängigen Pop-Melodien keine Langeweile aufkommen. Den Themen Liebe, Party, Luxus und Selbstfindung liegt oft wohldosierte Gesellschaftskritik zugrunde. Das ist nah am Zeitgeist und absolut hörbar. (Universal) dir

Unsere Note: 4 Sterne (Muntermacher) von 6 Sternen