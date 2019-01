Gralshüter des guten Geschmacks

Nichts verlernt: Rapper Dendemann. © Nils Müller

„Bitte, bitte Gott, gib mir noch mal ein Album von Eins Zwo!“, hat der inzwischen zum Arena-Star aufgestiegene Casper 2012 beim Echo gerappt. Dafür hat’s nicht gereicht, aber immerhin: Ex-Eins-Zwo!-Kopf Dendemann bringt nach acht Jahren endlich sein drittes Soloalbum raus – und Casper darf im Song „Alle Jubiläre wieder“ demonstrieren, wie nah seine Raufaser-Stimme der des Meisters kommt. Der Running Gag über diese ausgiebige Dende-Sendepause in Jan Böhmermanns TV-Show „Neo Magazin Royale“, in der dieser einstige Hip-Hop-Insider-Liebling als Chef der Studioband Die Freien Radikale zwei Jahre lang beeindruckte, verewigte den gelernten Nordsauerländer („Wo ich wech bin“) in die Herzen des jungen Hipster-Publikums.

Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an den Gralshüter des guten Rap-Geschmacks. Aber der 44-Jährige liefert – gelassen und hochklassig. „Da nich für!“ verbindet musikalisch Sample-wütige Oldschool-Qualitäten mit modernen Sounds, für die unter anderem The Krauts (Marteria, Peter Fox) sorgen. Die Gäste sind erlesen (Beginner, Beatsteaks-Sänger Arnim Teutoburg-Weiß, Trettmann), stilsicher gewählte Einsprengsel kommen auch von verstorbenen Ikonen wie Hildegard Knef, Heinz Erhardt oder Rio Reiser. Seine Ausnahmeklasse demonstriert Dendemann aber im Kerngeschäft: unaufgeregt und geschmeidig, aber packend dahinfließende Raps mit anspielungsreichen Texten voller gekonnter Wortspiele. Wie nebenbei zeigt der Wahl-Hamburger in Liedern wie „Keine Parolen“, „Müde“, „Menschine“ oder „Zeitumstellung“, dass es Zeit ist, Stellung zu beziehen ist. (Vertigo) jpk

