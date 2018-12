Grandiose Ein-Mann-Show

Eins müssen sich selbst eingefleischte „Bruuuuce“-Fans vor dem Kauf von „Springsteen On Broadway“ klar machen: Hier zählt das gesprochene Wort mehr als die Musik. Bei der Essenz der 236 (!) Auftritte des „Boss“ am Walter Kerr Theatre in New York auf einer wohl bewusst preiswert gehaltenen Doppel-CD hat man es also mit einer Mischung aus Spoken-Word-Auftritt à la Henry Rollins (oder hierzulande Achim Reichel) und einem Solokonzert zu tun.

Nur bei „Tougher Than The Rest“ und „Brillant Disguise“ singt Patti Scialfa für ihren Mann die zweite Stimme. Eine Stimme, in die er sich sofort verliebt habe, als er sie den Soulpop-Klassiker „Tell Him“ singen hörte. Solche Geschichten erzählt Springsteen in seiner großartigen Autobiografie „Born To Run“ reihenweise. Und offenbar getrieben von einem großen Nähe- und Mitteilungsbedürfnis nach der selbsttherapeutischen Schreiberfahrung. Was heißt erzählt: Er spielt die Monologe wie ein Schauspieler, teilweise mit enormer Intensität, wechselnder Dynamik, schonungsloser Offenheit – und extrem viel Witz. Bestes Beispiel ist die köstliche Selbstironie beim Kokettieren mit dem Image als Arbeiterrocker in „Growin’ Up“.

Mehr Erzähler als Sänger

Die Geschichten erzählt er nicht nur vereinzelt, wie man es aus Konzerten kennt. Jeder der 16 teilweise brillant umarrangierten Songs („Born In The USA“, „The Rising“) wird mit einem langen gesprochenen Intro eingeleitet – und gern mal unterbrochen. Wer sich darauf konzentriert einlässt, erlebt hoch unterhaltsame zweieinhalb Stunden, in denen man dem US-Superstar vor dessen 70. Geburtstag am 23. September 2019 sehr nah zu kommen meint. Letztlich ist es der Soundtrack eines Films zu dieser grandiosen Ein-Mann-Show, die inzwischen auch auf Netflix abrufbar ist. (Columbia) jpk

