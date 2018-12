Greta Van Vleet: "Anthem Of The Peaceful Army"

Die Blues Pills haben sich nach formidablem Debüt zuletzt im Soul-Pop-Garten verlaufen, die Kings Of Leon zehren auch nur noch von ihren alten Hits – also ruhen die Hoffnungen der Retrorock-Fraktion jetzt auf Greta Van Fleet. Zwar sind die Amerikaner aus Michigan sicher nicht die „neuen Led Zeppelin“, zu die sie manch zu euphorischer Kritiker schon machen wollte, dennoch bringt „Anthem Of The Peaceful Army“ frischen Wind in das vermeintlich angestaubte Genre. Schon der starke Opener „Age Of Man“ schwingt sich nach Streicher-Intro zu einem kraftvollen Stück auf, auch der Blues-Groover „Mountain Of The Sun“ macht viel Spaß. (Republic/Universal) alex

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)