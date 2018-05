Helene Fischer: „Live: Die Arena-Tournee“

Anzeige

Die inflationär benutzte Formulierung „eine Tournee der Superlative“ traf selten so passgenau zu wie auf Helene Fischers Konzertmarathon im Herbst 2017 mit fünf Shows pro Stadt. Was auch in der Mannheimer SAP Arena in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil zu bestaunen war, wurde in Oberhausen aufgezeichnet und nun in diversen CD/-DVD-Kombinationen veröffentlicht. Die 27 Nummern klingen für Liveaufnahmen schon fast zu perfekt (bis auf einen kurzen Ausruf des Schlagerstars), zumal die spannenden Instrumentalzwischenspiele aus den Umkleidepausen fehlen. Aber das euphorisch mitsingende Publikum, der Pop-Kracher „Herzbeben“ und die starke „Atemlos“-Version machen auch die Konserve unterhaltsam. Und einen Teil des rhythmisches Einerleis erträglich. (Polydor) jpk

Unsere Note: MITTELMÄSSIG ★ ★ ★