Ida Mae:„Chasing Lights“

Dass in jedem Ende ein Anfang liegt, beweist das Debütalbum von Ida Mae. Das seit Dezember 2016 auch verheiratete Paar war früher in der vierköpfigen Band Kill It Kid unterwegs. Nach deren Aus gibt sich das britische Duo zwar weiterhin verliebt in alten, amerikanischen Blues: Ida Mae, so heißt nicht nur ihr neues Projekt, sondern auch ein Lied von Sonny Terry und Brownie McGhee aus dem Jahr 1963 – es ist der Song, bei dem die Ausnahmestimmen von Chris Turpin und Stephanie Jean erstmals harmonieren. Mit der Zugabe von Americana-Klängen, Rock ’n ’ Roll und viel Punk schaffen sie einen neuen Sound, der eigentümlich intim ist, aber seinen grandiosen Schliff erst durch die Kombination zweier seltener Stimmen erhält. Groß. (Thirty Tigers)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig) von 6 Sternen

