Imagine Dragons: „Origins“

Vielleicht liegt es ja an Las Vegas. Ähnlich wie bei ihren ebenfalls aus der amerikanischen Zockermetropole stammenden Kollegen The Killers ging es bei Imagine Dragons zuletzt kreativ steil bergab. Ob es da so eine gute Idee war, nur gut ein Jahr nach „Evolve“ schon die nächste Platte auf den Markt zu werfen? Man muss den Imagine Dragons wenigstens zugute halten, dass sie als Live-Band weitgehend funktionieren. Aber ihr neuerer Output ist vor allem eines: eintönig. Stadionrock-Refrains treffen auf Elektronik-Einsprengsel, dabei achten die Songschreiber der „Drachen“ penibel darauf, dass kein Song das Formatradio-Publikum verschrecken könnte. Das ist ein vertretbarer Mainstream-Ansatz, aber über eine komplette Albumlänge eben auch langweilig. (Universal)

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)