Ina Regen: "Klee"

„Etwas Komplexes auf das Wesentliche zu reduzieren, schafft Klarheit für die Wahrheit“, hat sich Ina Regen zum Credo gemacht. Auf ihrem Debütalbum „Klee“ präsentiert die studierte Jazz-Sängerin aus Oberösterreich das musikalische Destillat ihrer Lebenserfahrungen: geradlinig, ehrlich, authentisch, gleichzeitig unheimlich vielschichtig, kraftvoll, aber auch verletzlich. Als sie ihren ersten Song „Wie a Kind“ auf Youtube stellte, hätte sie nie gedacht, wie schnell er 1,6 Millionen Klicks erreichen würde. In Österreich wurde das Lied Song des Jahres. Die in Mundart gesungenen Songs der 33-Jährigen sind ambivalent: mal zart, leise und zerbrechlich („Und dann gehst“), mal kraftvoll, hymnischundvoller Klangfülle („Nordstern“), mal rockig-lebhaft („Spring“). „Heast as net“ ist eine wunderschöne Hommage an die alpenländische Jodelkultur. Diese Vielseitigkeit fasziniert. (Sony)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)