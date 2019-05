Internationaler und austauschbarer

Der Promi- sowie der damit verbundene Hit- und Ohrwurm-Faktor mag nicht ganz so ausgeprägt sein wie gewohnt. Dafür ist die Tauschkonzert-Sendung „Sing meinen Song“ 2019 stimmlich wieder deutlich besser besetzt als bei der Vorgängerstaffel. Das macht dem Mannheimer Matthias Grosch und seine Band Eleven die Arbeit deutlich leichter, aus dem neu arrangierten Material der Sendung ein gut durchhörbares Album zu machen.

Tatsächlich verblüfft sogar die als Sängerin halb vergessene Schauspielerin Jeanette Biedermann mit einer rotzigen Version vom herausragenden „Nie wieder Alkohol“ Johannes Oerdings. Durch die Songs von Jennifer Habens Schöntöner-Metal-Combo Beyond The Black, Alvaro Soler, Milow und Gastgeber Michael Patrick Kelly wirkt die Platte trotz einiger übersetzter Texte internationaler, aber auch austauschbarer. Da kann die Musik von Deutschpop-Aufsteiger Wincent Weiss kaum gegensteuern. In diesem Fall empfiehlt sich die Anschaffung der Deluxe Edition besonders – denn sie bietet 43 statt 15 Titel – und die eindrucksvolle Hitparade von Milow. (Music For Millions/Tonpool) jpk

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019