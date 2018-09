Interpol: „Marauder“

Das Problem mit der Messlatte ist: Wenn man sie sehr hoch legt, steigt die Gefahr, sie zu reißen. Interpol haben sich in den vergangenen 20 Jahren tief in die Herzen vieler Indie-Hörer gespielt: „Turn On The Bright Lights“ (2002) ist ein unzerstörbarer Post-Punk-Klassiker. Auch danach hatten die New Yorker noch unzählige kreative Hochs und sagenhafte Live-Shows im Köcher. „Marauder“ ist per se keine schlechte Platte, aber sie krankt eben daran, dass sie auf dem enorm hohen Interpol-Niveau ein wenig abfällt. Die Vorabsingle „The Rover“ klingt reichlich unspektakulär, „Number 10“ wäre früher bestenfalls eine B-Seite geworden. Ihre alte Top-Form erreichen Interpol nur im spannenden „Stay In Touch“ und dem an Arcade Fire erinnernden „It Probably Matters“. (Matador) alex

Unsere Note: MITTELMÄSSIG ★ ★ ★ von 6 Sternen

