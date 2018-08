Jason Mraz: „Know.“

Anzeige

Zehn gesungene Liebesbriefe an seine Frau – dekoriert ausschließlich mit einzigartigen bunten Herzen: Das sechste Album von Jason Mraz wäre das perfekte Geschenk zum Valentinstag. Leichte – nicht seichte – Wohlfühl-Songs sind alle Titel. Mit „Have It All“ ist eine sehr erfolgreiche Singleauskopplung dabei. Wunderschön auch der Ukulele-Song „Better With You“. 2008 hielt Mraz sich mit „I’m Yours“ 30 Wochen in den deutschen Singlecharts – seither ist er auch hierzulande bekannt, in Amerika schaffte der 42-jährige Singer-Songwriter das als Castingshow-Kandidat. „Love Is Still The Answer“ ist mit sechs Minuten der längste Song des neuen Albums. Streicher, gedämpftes Schlagzeug, sanftes Piano: Wunderbares Seelen-Futter! (Atlantic)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)