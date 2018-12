JD McPherson: "Socks"

Wer die immergleichen Christmas-Popsongs satt hat, dem liefert US-Rock-’n’-Roller JD McPherson gleich elf Eigenkompositionen zum Fest. Und das natürlich im Stil der 50er und 60er Jahre, basierend auf treibenden Rockabilly-Rhythmen, angereichert mit Doo-Wop, Blues-, Honky-Tonk- oder Westernswing-Elementen. Das klingt noch authentischer als Brian Setzers (Ex-Stray-Cats) diesbezügliche Versuche, vor allem viel witziger. Und das nicht dank des trötenden Saxophonis in „Every Single Christmas“. Musikalische Beschwerden über unliebsame Geschenke wie „Socks“ (Socken) oder der „Ugly Sweater Blues“ (Hässlicher Pullover-Blues) werden noch übertroffen vom Schlussduett „Claus vs. Claus“, in dem McPherson mit Lucie Silvas die Scheidung des Ehepaars Santa Claus verhandelt. (PIAS)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

