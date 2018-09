Joe Bonamassa:„Redemption“

Redemption. © Mascot

Dass das Songmaterial seines 13. Studioalbums auch live funktioniert, hat er erst im März bei seiner ersten Deutschland-Tour des Jahres getestet. Mit den zwölf neuen Songs begibt sich der amerikanische Bluesgitarrist wieder in Richtung Rock. Die Palette reicht vom Led Zeppelin-inspirierten Opener „Evil Mama“ über die Rockabilly-Nummer „King Bee Shakedown“ bis zum Titelsong, der als Bluegrass-Nummer startet und erst allmählich seine Wucht entfaltet. Eingespielt hat Bonamassa das Album nicht nur mit seiner exzellenten Liveband inklusive drei aparter Chordamen. Produzent Kevin Shirley hat ihm diesmal auch zwei Gitarristen zur Seite gestellt. Die Songs machen mächtig Appetit auf Bonamassas Show am 3. Oktober in der SAP-Arena. (Mascot) bjz

Unsere Note: MEGAMÄSSIG ★ ★ ★ ★ ★